Еврокомиссия представит пакет мер для облегчения положения фермеров

Еврокомиссия в пятницу должна представить пакет мер для смягчения проблем европейских фермеров в разных странах, побудивших их к протестам.

Среди прочего, изменения ставят целью уменьшить беспокойство европейских аграриев по поводу импорта из третьих стран и "экологических" требований к деятельности в рамках Европейского зеленого курса.

В частности, в проект закладывают полный отказ от требования оставлять незанятыми 4% земли в собственности хозяйства, так называемые залежные земли. Это было одним из важных требований протестующих польских фермеров.

Вместо штрафов за несоблюдение этого требования хотят предлагать положительные стимулы. Также готовят смягчение требований по "ротации" культур и зимнего покрытия почвы (наличия озимых или стерни).

Также хотят исключить из-под "экологических" проверок фермерские хозяйства с площадями до 10 гектаров и не штрафовать их. Это должно быть очень положительно воспринято в Польше, где такие мелкие хозяйства составляют более 70%.

Кроме того, стало известно, что Еврокомиссия предложит ограничить импорт зерна из РФ и Беларуси.