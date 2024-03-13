США предоставят Польше кредит в $2 млрд на военные нужды

Соединенные Штаты выделят кредит в два миллиарда долларов на оборонные нужды Польши, говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи президента США Джо Байдена со польским коллегой Анджеем Дудой и премьером Польши Дональдом Туском.

"Во время встречи президент Байден сообщил, что США предоставят Польше новый прямой кредит в размере $2 млрд... для укрепления ее безопасности и поддержки ее оборонной модернизации за счет ранее выделенных Конгрессом США средств", – говорится в сообщении.

Этот заем позволит Польше закупить дополнительное американское оборонное оборудование, что будет способствовать дальнейшей поддержке рабочих мест в США и углублению отношений между странами в сфере безопасности, отмечает Белый дом.

Байден также сообщил, что США поставят Польше 96 вертолетов AH-64 Apache.