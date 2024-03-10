Последнее обновление: 10.03.2024 10:36

Фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей Польше

Польские фермеры объявили о проведении общенациональной акции протеста, которая состоится 20 марта, сообщает Polsat News.

Один из представителей фермеров Томаш Обшанский заявил, что во время протестов будут заблокированы города и дороги.

"Это будет еще сильнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, потому что нет никакой государственной поддержки, хотя премьер-министр делает все, что может. Мы остались ни с чем", – сказал он.

Накануне премьер Польши Дональд Туск провел встречу с польскими протестующими фермерами, однако переговоры не привели к достижению какого-либо соглашения. На встрече также присутствовали министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и его заместитель Михал Колодзейчак.

Туск представил определенные декларации по Зеленому курсу. Решения должны быть приняты в Европейской Комиссии 15 марта. Польские фермеры остались недовольны встречей с Туском. По их мнению, во время переговоров было мало конкретики.

Один из лидеров фермерских протестов Анджей Собочинский рассказал журналистам, что во время встречи с премьер-министром прозвучали "некоторые декларации" относительно Зеленого курса. Он добавил, что речь шла также "о мелких вещах". Собочинский также рассказал, что Туск на встрече заявил, что границу с Украиной закрывать не будут.



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