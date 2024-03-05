Рост ВВП Китая в 2023 году составил 5,2%

В 2023 году ВВП Китая вырос на 5,2%, заняв одно из первых мест по темпам роста среди крупнейших экономик мира, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

По его словам, экономика Китая «развивалась волнами, с перипетиями, и добиться ее достижений было нелегко", тем не менее, "совместным усилиям всей страны были достигнуты не только ожидаемые цели развития на весь год, но и произошли позитивные изменения к лучшему во многих аспектах".

Ли Цян заявил, что "стабильность имеет первостепенное значение, поскольку она является основой всей нашей работы", передает Интерфакс.

"Мы должны продвигаться вперед в преобразовании модели роста, внесении структурных изменений, повышении качества и производительности", - отметил глава китайского правительства.

Согласно плану социально-экономического развития Китая, рост ВВП страны в 2024 году предусмотрен на уровне не ниже 5%. Аналогичный показатель был запланирован на 2023 год.