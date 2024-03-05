Еврокомиссия предложит способы перевести экономику ЕС на "военные рельсы"

В Еврокомиссии предложат пути активизации работы европейской оборонной промышленности, чтобы эффективнее реагировать на потребности в условиях войны в Украине и растущей неопределенности относительно вызовов в будущем, сообщает Reuters.

Европейский комиссар Тьерри Бретон по вопросам промышленности планирует озвучить предложения относительно того, как страны ЕС могут вместе закупать у европейских компаний больше оружия и так поспособствовать тому, что они увеличат производственные мощности.

"Нам нужно изменить парадигму и переводить экономику на военные рельсы. Это также означает, что европейской оборонной промышленности придется брать на себя больше рисков, но с нашей поддержкой", – отметил Бретон.

"В нынешних геополитических обстоятельствах Европа должна брать на себя большую ответственность за свою безопасность, независимо от результатов выборов у наших союзников каждые четыре года", – добавил еврокомиссар.

Насколько известно, среди предложений в плане еврокомиссара – обязать производителей в кризисный для Европы период отдавать приоритет заказам из Европы перед третьими странами.

План ожидаемо будет сопровождаться незначительной суммой в многолетнем бюджете ЕС – 1,5 млрд евро, однако создаст законодательную рамку для более скоординированных действий в ЕС.

Также Бретон призвал создать спецфонд ЕС на 100 млрд евро для финансирования оборонных проектов.