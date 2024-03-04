Последнее обновление: 04.03.2024 18:19

В Беларуси импорт технологического оборудования освобождается от НДС

Ввозимое в Беларусь технологическое оборудование, аналоги которого в стране не производятся, а также комплектующие и запасные части к нему, освобождаются от уплаты ввозного НДС, следует из указа №77 от 4 марта 2024 года.

Льгота предоставляется на основании заключения уполномоченного правительством органа об отсутствии в Беларуси производства аналогов такого оборудования при условии принятия ввезенного имущества на учет в качестве объекта основных средств и использования его при производстве продукции.

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