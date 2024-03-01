Последнее обновление: 01.03.2024 16:59

Польша хочет в 2025 году запустить свои военные спутники

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик анонсировал 29 февраля планы польского военного командования в 2025 году вывести на орбиту первые польские военные спутники.

"В следующем году, как Министерство обороны и Войско Польское, мы хотим вывести на орбиту наши первые польские спутники", – сказал Томчик на брифинге, передает Reuters.

По его словам, Польша планирует приобрести спутниковую систему, оснащенную радарными и оптическими технологиями, которая позволит осуществлять наблюдение за Землей вне зависимости от атмосферных условий и использовать как иностранные, так и отечественные технологии.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш в свою очередь сообщил, что в этом году страна создаст космические силы.

"Все действия, которые мы предпринимаем в этом году, создавая войска беспилотников, создавая войска космического компонента или медицинские силы – это действия, которые укрепляют польскую армию, а также вытекают из украинского опыта", – добавил он.

В декабре 2022 года Минобороны Польши заключило соглашение с французским Airbus о поставках двух разведывательных спутников, запуск которых запланирован до 2027-го.



<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование