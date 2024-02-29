Польша обдумывает запрет импорта продуктов из России

Польша "тщательно" проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает, что сама предпримет соответствующие шаги. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

Туск планирует обсудить этот вопрос на встрече с фермерами, поскольку проблема избыточного предложения и "неравной" конкуренции связана не только с торговлей с Украиной, но и с импортом из России и Беларуси.

Премьер-министры Польши и Латвии договорились объединить усилия, чтобы убедить европейских лидеров принять меры в отношении импорта продовольствия с востока.