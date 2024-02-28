Власти Беларуси требуют от ВТО пересмотра процедур присоединения новых государств

Белорусские власти заявили о «необходимости» пересмотреть процедуры присоединения к ВТО новых членов

"Подчеркнута необходимость пересмотра процедуры присоединения новых государств к ВТО и подходов к оказанию присоединяющимся государствам технической помощи", - заявил представитель МИД РБ Юрий Горелик на 13-й Министерской конференции ВТО в Абу-Даби.

Он также обвинил ВТО в дискриминационном подходе, в том числе и в распределении техпомощи.

"Если ВТО стремится быть эффективной и инклюзивной, процесс присоединения не должен занимать столько времени", - посетовал представитель МИД.

Он призвал все присоединяющиеся государства "не молчать, а выступать единым фронтом" по проблемным вопросам процесса присоединения к организации. По его словам, длительность вступления в организацию нынешних наблюдателей при ВТО составляет уже в среднем 20 лет (максимальный срок - 37 лет в случае Алжира).

Накануне власти РБ отказались от планов приведения законодательства в соответствие с обязательствами в ВТО, исключив соответствующий пункт из плана действий Совмина на период до 2025 года.

Беларусь еще в 1993 году подала заявку на вступление в ВТО. В 2020 году на фоне фальсификации итогов президентских выборов в 2020 году, переговоры о вступлении Беларуси в ВТО были приостановлены.

В марте 2022 года группа стран-членов ВТО сообщила о приостановке рассмотрения заявки Беларуси на присоединение к организации. Заявление подписали делегации 14 членов ВТО после того, как режим Лукашенко поддержал российское военное вторжение в Украину.