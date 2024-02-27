Европарламент проголосовал за выделение 50 млрд евро Украине

Европейский парламент на пленарном заседании во вторник одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 млрд евро.

Решение приняли 536 голосами "за", 40 депутатов были против, а 39 воздержались, говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, 1 февраля лидеры ЕС преодолели длительное сопротивление Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании программы помощи 22 февраля.