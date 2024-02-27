Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 27 февраля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,07 копейки или 0,33%, до 3,2302 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 1,37 копейки или 0,39% до 3,5087 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 357,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,62 копейки или 0,36% до 4,4604 рубля за 10 юаней при объеме торгов 12,1 млн. юаней.