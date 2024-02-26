В Китае возмутились санкциями против своих компаний за сотрудничество с РФ

В Китае считают санкции США, ЕС и Великобритании, наложенные против их компаний за сотрудничество с Россией, экономическим принуждением, подрывающим международные экономические и торговые правила. Об этом заявил представитель Министерства торговли КНР в ответ на введенные тремя странами ограничения.

Он назвал санкции "односторонними, безосновательными и примером экономического принуждения и "юрисдикции длинной руки" (когда национальное законодательство применяется в отношении другой страны - прим.).

По его словам, последние ограничения установлены без разрешения Совета Безопасности ООН, что не соответствует международному законодательству и подрывает международные экономические и торговые правила и порядок.

Пекин считает, что такие санкции наносят ущерб безопасности и стабильности глобальных промышленных звеньев и цепочек снабжения, а также окажут негативное влияние на двусторонние отношения КНР с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией.

Представитель Министерства торговли КНР предостерег, что Китай "предпримет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий".