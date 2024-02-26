Последнее обновление: 26.02.2024 17:03

Украина догнала РФ в производстве аналогов "шахедов"

Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе - аналогов иранских дронов типа Shahed. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинские образцы похожи на иранские "и по количеству взрывчатки, которую они несут, и по дальности действия, и по другим техническим параметрам".

"На этот год наши возможности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", - сказал он.

Министр добавил, что в производстве других образцов БпЛА наше государство также имеет успех.

"То, что на России взрывается - это все наше", - заверил Камышин.



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