Отрицательное сальдо текущего счета Беларуси за 11 месяцев 2023 года составило $1 млрд.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Беларуси за январь-ноябрь 2023 года составило $1 млрд. или 1,6% к ВВП, говорится в отчете Нацбанка РБ.

За январь-ноябрь 2022 года сальдо было положительным и составило $2,6 млрд. или 4% к ВВП.

Сальдо первичных доходов за январь-ноябрь 2023 года сформировалось отрицательным в сумме $2,6 млрд. (за январь-ноябрь 2022 г. - минус $2,9 млрд.). По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $814,6 млн. против $752,3 млн. за январь-ноябрь 2022 года.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) объем чистого заимствования резидентами Беларуси финансовых средств у остального мира за 11 месяцев 2023 года составил $391,4 млн. (0,6% к ВВП). Для сравнения: за январь-ноябрь 2022 г. объем чистого кредитования остального мира составил $3,4 млрд. (5,1% к ВВП).

Внешнеэкономические операции с прямыми инвестициями за январь-ноябрь 2023 года сформировали чистое привлечение финансовых средств от остального мира на сумму $2,1 млрд., в том числе за счет реинвестирования доходов иностранными совладельцами - $1,1 млрд.

Чистое привлечение финансовых средств за счет портфельных инвестиций составило $449,8 млн. долларов.