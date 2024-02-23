Белорусам ужесточили условия использования семейного капитала на жилье

Белорусам ужесточили условия досрочного использовать средств семейного капитала на улучшение жилищных условий, следует из указа №69 от 23 февраля 2024 года.

Условиями для такого использования семейного капитала являются отсутствие в собственности жилья общей площадью 15 кв.м и более на одного человека, в Минске - 10 кв.м и более, согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после использования средств на указанные цели.

При этом, установлен запрет на отчуждение приобретенных с использованием средств семейного капитала жилых помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 2022 года, в течение 5 лет с даты регистрации права собственности.

Кроме того, установлено, что оказание медицинских услуг за счет семейного капитала возможно только государственными учреждениями здравоохранения и при поэтапном перечислении средств на эти цели (до 50% - при заключении договора и окончательный расчет - после получения медицинской услуги).

Также урегулирован вопрос о возврате необоснованно использованных средств в республиканский бюджет в случае нарушения гражданами требований законодательства о распоряжении семейным капитала и его использовании.