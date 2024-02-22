Латвия запретила импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси

В четверг, 22 февраля, Сейм Латвии внес поправки в Закон "О развитии села и сельского хозяйства", запретив импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Беларуси.

Закон запрещает ввоз или импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию из России и Беларуси, в том числе, если продукция этих стран ввозится в Латвию из других третьих стран.

Поправки предусматривают, что запрет будет действовать до 1 июля 2025 года, а в дальнейшем при необходимости он может быть продлен. В пояснительной записке сказано, что Латвия как граничащая с Россией страна движется к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Инициатива Латвии является дополнительным элементом общей политики санкций Европейского Союза.

"Латвия должна сделать все возможное для сохранения мира и международной безопасности. Латвия будет поддерживать Украину до ее победы над Россией", — говорится в записке.

Изменения направлены на то, чтобы не позволить государственным бюджетам стран-агрессоров и предприятиям этих стран получить дополнительные доходы от экспорта своей продукции в Латвию, тем самым способствуя возможности продолжения войны в Украине.

Сельскохозяйственной и кормовой продукцией в понимании этого закона являются продукты сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, а также продукция первой степени переработки, непосредственно связанная с такими продуктами.

В законе говорится, что Кабинет министров должен будет определить, какие именно сельскохозяйственные и кормовые продукты запрещено ввозить в Латвию.

Кабинет министров до 1 марта 2025 года также должен оценить и представить в Сейм доклад о влиянии запрета на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции на народное хозяйство и о соответствии этого запрета общественным интересам. Также в случае необходимости могут быть внесены поправки в нормативные акты.

Закон определяет, что ввоз (импорт) в Латвию в связи в отношении данного запрета означает выпуск сельскохозяйственной и кормовой продукции в таможенных процедурах, установленных в ряде нормативных актов, регулирующих таможенную сферу.

Запрет будет распространяться на выпуск продукции в свободное обращение, за исключением пропуска в свободное обращение с целью доставки продукции получателю в другом государстве-члене ЕС с освобождением от налога на добавленную стоимость. Запрет распространяется на ввоз для переработки за исключением ввоза для переработки с целью уничтожения продукции, а также на ввоз для конечного потребления.

Изменения в закон приняты с целью уважения и обеспечения безопасности латвийского общества — защиты общественных интересов, а также защиты прав других лиц.