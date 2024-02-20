Госдума РФ приняла закон о самозапрете на кредиты с 1 марта 2025 года

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, по которому в РФ с 1 марта 2025 года заработает самозапрет на выдачу кредитов.

Согласно документу, граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО). Исключение - займы, обеспеченные транспортным средством или ипотекой. Под самозапрет не подпадают также договоры образовательного кредита, предоставленные в рамках государственной поддержки, сообщает Интерфакс.

Для установления или снятия запрета физическое лицо вправе бесплатно любое количество раз подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал Госуслуг. Через МФЦ можно подать заявление независимо от места жительства или места пребывания. Через "Госуслуги" заявление должно быть подписано простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке; усиленной неквалифицированной электронной подписью; усиленной квалифицированной электронной подписью.

Информация о самозапрете или о его снятии будет внесена в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило соответствующее заявление до 22:00 по московскому времени, если позднее - на следующий календарный день. Запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю физического лица. Снятие запрета начинает действовать на второй календарный день после включения информации о нем в кредитную историю физического лица.