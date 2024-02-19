Годовая инфляция в ЕАЭС в январе составила 7,4%

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Евразийскому экономическому союзу в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года составил 100,8%, с январем 2023 года – 107,4%, сообщает ЕЭК.

В частности, по сравнению с январем 2023 года по ЕАЭС потребительские цены выросли в Казахстане – на 9,5%, России – на 7,4%, Беларуси и Кыргызстане – на 5,9%; в Армении цены снизились на 0,9%.

Значительный прирост цен отмечался на платные услуги – на 8,4%. Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 7,7%, на непродовольственные товары – на 6,4%.