Последнее обновление: 16.02.2024 15:47

Путин утверждает, что Лукашенко согласился на скоростную ж/д от Москвы до Минска

Путин в четверг назвал реальным строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска.

"Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало. В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Беларуси Минска», - цитирует Путина ТАСС.

Говоря о возможной ВСМ до Минска, он отметил: "Что касается Минска, то с … Лукашенко мы обсуждали этот вопрос, он тоже поддерживает".

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