Российский экспорт упал почти на треть за 2023 год

Общий объем экспорта России упал почти на треть (28,3%) за 2023 год, а поставки в Европу – на 68%. В то же время, экспортная и импортная зависимости России с Азией выросли.

По данным таможенной службы страны, общий объем экспорта России сократился на 28,3% до $425,1 млрд. Наиболее ощутимым стало падение поставок в Европу – на 68% до $84,9 млрд.

В то же время экспорт в Азию вырос на 5,6% до $306,6 млрд. Доля этого региона в российском экспорте значительно возросла – с 49% в 2022 году до 72% в 2023 году.

Импорт в Россию в целом увеличился на 11,7% до $285,1 млрд. При этом поставки из Европы сократились на 12,3% до $78,5 млрд, а импорт из Азии вырос на 29,2% до $187,5 млрд.