Последнее обновление: 13.02.2024 13:38

Внешний госдолг Беларуси составляет $17,2 млрд

Внешний госдолг Беларуси в настоящий момент составляет $17,2 млрд, или 24% от объема ВВП, сообщил в эфире госТВ посол РБ в РФ Дмитрий Крутой.

В отсутствие международных займов уровень внешнего госдолга остается на «довоенном» уровне за счет отсутствия выплат по евробондам и реструктуризации российских кредитов.

Он назвал «мифом» долговую зависимость Беларуси от России, признав в то же время, что в период до 2026 года минфины двух стран «ежегодно будут рассматривать индивидуально схему погашения тела долга (Беларуси – ред.) и работы с процентами».

«… в этом году соответствующие договоренности достигнуты... И в отношении долга вообще вопрос на нынешний год, я считаю, закрыт", - заявил Крутой.

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