Цены на промпродукцию в Беларуси в январе выросли на 5,1% в годовом выражении

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в январе 2024 года выросли на 0,9% по сравнению с декабрем 2023 года.

В годовом выражении цены на промышленную продукцию в январе выросли на 5,1% (к январю 2023 года).

Как сообщает Белстат, в том числе цены на инвестиционные товары выросли на 0,3% к декабрю, на промежуточные товары –на 1,1%, на потребительские товары - на 0,5%.

Цены на сельхозпродукцию в январе выросли на 1,4% к декабрю, в годовом выражении спад цен составил 3,0%. В растениеводстве цены выросли на 3,8% к декабрю, в животноводстве рост цен составил 0,7%.

Цены в строительстве в январе 2024 года выросли на 3,7% к декабрю, в годовом выражении рост цен составил 12,3%. В том числе цены на строительно-монтажные работы выросли на 3,2% к декабрю, на машины и оборудование - на 0,4% к июлю, цены на прочие работы и затраты выросли на 16,2%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2024 года выросли на 0,4 к декабрю, в годовом выражении рост тарифов составил 15,1%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2023 года выросли на 0,1% к декабрю, в годовом выражении – на 0,4%.