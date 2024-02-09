Литва может аннулировать визы нелегальных перевозчиков в Беларусь

Власти Литвы намерены аннулировать визы нелегальных водителей, перевозящих пассажиров в Беларусь и из Беларуси в Литву, сообщает LRT.

"Мы можем говорить об аннулировании виз для водителей, если увидим, что случаи повторяются", – заявил руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас.

Он добавил, что нелегальных перевозчиков выявляют, а сокращать проверки не планируют.

В свою очередь, руководитель администрации транспортной безопасности Литвы Генюс Лукошюс отметил, за последние полгода было проверено более 60 автобусов, перевозящих людей в Беларусь, и "только единицы обходились без нарушений".

"Из 64 проверок было выявлено 25 случаев, когда у автобусов не было необходимого разрешения на поездку", – уточнил он.

На сегодня нарушение правил перевозки пассажиров в Литве облагается штрафами от 2,5 тысяч евро до 3 тысяч евро, тогда как повторное нарушение – штрафами от 3 тысяч до 3,5 тысяч евро.

Вильнюс собирается сократить количество разрешений на международные пассажирские перевозки с Беларусью примерно на 50% из-за роста количества людей, пересекающих границу.