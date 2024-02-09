Мировые цены на какао выросли вдвое

Цены на какао-бобы удвоились за последний год, поскольку производители в Западной Африке, которые производят основную часть мирового предложения, пострадали от экстремальных погодных условий.

Недавние дожди способствовали распространению болезней сельскохозяйственных культур и задержке сбора урожая. За этим последовала сезонная засуха, которая может еще больше сократить производство.

Потребители уже тратят больше денег на лакомства, а рост цен на какао может негативно повлиять на результаты таких производителей шоколада, пишет Bloomberg.

Худшее может быть впереди, поскольку производители шоколада исчерпают запасы, заказанные ранее, и полностью учтут фактор ралли, добавляет Bloomberg.

Хотя рост побудил некоторых производителей расширить производство, новым деревьям может потребоваться несколько лет, чтобы дать бобы.

"Мы находимся в очень жестком балансе, который, вероятно, продлится еще от 18 месяцев до трех лет", - сказал президент Европейской ассоциации какао Пол Дэвис.

Он не исключает роста цен до 6 тыс долларов за тонну. Сейчас она на уровне 5 тыс долларов.

"Посевы во всем мире страдают от все больших экстремальных погодных явлений. В прошлом году поврежденные урожаи также повысили цены на сахар, апельсиновый сок и оливковое масло до многолетнего максимума", - резюмирует Bloomberg.