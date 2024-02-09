Тайвань запретил экспорт в Россию и Беларусь еще более 70 станков

Тайвань расширил перечень оборудования, запрещенного к экспорту в Россию и Беларусь. Об этом сообщило агентство Focus Taiwan.

"Тайвань добавил 77 позиций в список станков, экспорт которых в Россию или Беларусь запрещен", - говорится в сообщении.

Новый список вступает в силу 8 марта, чтобы не допустить использования российскими военными высокотехнологичных тайваньских технологий".

"Правительство Тайваня в 2023 году ввело контроль над экспортом ряда высокопроизводительных станков в Россию и Беларусь и расширяет сферу экспортных ограничений на 77 дополнительных продуктов, чтобы соответствовать усиленным экспортным санкциям, введенным Европейским Союзом, США и Японией", - говорится в сообщении.

Товары, добавленные в новый список экспортного контроля, охватывают сложное оборудование - станки с ЧПУ, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки".

Также Минэкономики страны обратилось к тайваньским производителям, которые экспортируют продукцию в такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, которые, как считается, имеют высокий риск переотгрузки продукции, с указанием не перенаправлять поставки в Россию и Беларусь".