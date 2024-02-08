В Молдове заявили о начале "скрининга" законодательства для вступления в ЕС

Вице-премьер-министр по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов 7 февраля объявила о начале так называемого скрининга Европейским Союзом молдавского законодательства – то есть его проверки на соответствие праву ЕС. Об этом Герасимов заявила во время рабочего визита в Брюссель.

По ее словам, делегация Молдовы в Брюсселе встретилась с собеседниками в Европейской комиссии, с которыми будет работать во время процесса переговоров о вступлении.

"Целью встречи было детализировать следующие шаги после принятия Европейским советом в декабре 2023 года решения о начале переговоров о вступлении с Республикой Молдова, а именно запуск так называемого процесса "скрининга", который предусматривает на практике оценку соответствия национального законодательства, глава за главой, законодательству ЕС", – пояснила она.

Еврокомиссия разъяснила детали начала "скрининга Украины" перед переговорами с ЕС

Стороны также согласовали график и процедурные детали "этого сложного этапа нашего европейского путешествия", отметила Герасимов.

Напомним, делегация Украины в прошлом месяце также приняла участие в учредительной встрече в Брюсселе относительно начала "скрининга" – важного процесса оценки украинского законодательства на соответствие праву ЕС, предшествующего официальному началу переговоров о вступлении.