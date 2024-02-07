Палата общин Канады ратифицировала обновленное соглашение о ЗСТ с Украиной

Законопроект об имплементации обновленного соглашения о свободной торговле с Украиной прошел Палату общин Канады. Об этом сообщает CTV News.

Законопроект приняли 214 голосами против 116 при поддержке депутатов от правящих Либеральной партии и "Новых демократов", а также оппозиционного Квебекского блока и "Зеленых".

Теперь законопроект будет передан в Сенат для второго раунда его рассмотрения.

Против законопроекта голосовали консерваторы, которые обвинили либеральное правительство в том, что оно навязало ему положение об "углеродных квотах".

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В своем заявлении Конгресс украинцев Канады (КУК) выразил разочарование тем, что голосование по законопроекту не было единодушным.

В октябре 2023 года министр внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг представила в парламенте текст модернизированного соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной.

Обновленное соглашение о свободной торговле включает новые отдельные главы и положения о торговле услугами (в том числе финансовыми), инвестиции, временный въезд для бизнесменов, телекоммуникации, цифровую торговлю, труд и окружающую среду и другое.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу 1 августа 2017 года.

Ранее Украина и Канада анонсировали переговоры о расширении соглашения о ЗСТ.