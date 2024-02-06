Последнее обновление: 06.02.2024 13:10

Нацбанк Беларуси придумал демоверсию блокчейна под цифровой белорусский рубль

Цифровой белорусский рубль будет основан на блокчейне, доступ к которому будут иметь не только юридические, но и физические лица, сообщил сегодня Нацбанк Беларуси.

Регулятор также проинформировал, что одобрена Концепция цифрового белорусского рубля (ЦБР) и принято решение о начале разработки платформы ЦБР.

«…платформа ЦБР будет функционировать на основе технологии распределенного реестра, что позволит полноценно реализовать функционал децентрализованных финансов для национальной валюты и интегрировать платформу цифрового белорусского рубля с платформами цифровых валют центральных банков стран-партнеров. Планируется реализовать смарт-контракты, офлайн-платежи и анонимные транзакции на платформе ЦБР», - обещает Нацбанк РБ.

«В качестве целевой функциональной модели ЦБР определена гибридная модель, предусматривающая доступность ЦБР для физических и юридических лиц при участии банков (финансовых организаций), которые используют свою инфраструктуру для обслуживания клиентов», - также сказано в сообщении.

Регулятор также сообщил, что «в рамках инициированного Национальным банком научного исследования создана демоверсия платформы ЦБР».

Упомянутая концепция также содержит дорожную карту проекта на 2024–2026 годы.

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