В ЕАЭС цены на промпродукцию в 2023 году выросли на 17,4%

Индекс цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе за 2023 год по сравнению с 2022 годом составил 117,4%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2022 года по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 36,5%).

При этом цены производителей в обрабатывающей промышленности выросли на 13,5%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 7,6%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 7%.