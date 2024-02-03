В Беларуси вводятся льготы для розничной торговли на селе

Белорусские власти вернули налоговые и экономические льготы для ИП и субъектов хозяйствования, осуществляющих на территории сельской местности розничную торговлю, общественное питание, оказание бытовых услуг.

Льготы действуют с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года, следует из указа №42 от 2 февраля 2024 года.

«Это уменьшение на 50% ставок налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг), полученную от деятельности на указанной территории, подоходного налога с физических лиц, если получающие льготы индивидуальные предприниматели являются плательщиками этого налога. Предусмотрено также освобождение юридических лиц от налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности», - говорится в официальном комментарии к документу.

Кроме того, предусматривается введение отдельного тарифа на электрическую энергию для торговых объектов и объектов общественного питания, расположенных на территории сельской местности, но не ниже уровня, установленного для тарифной группы "Производственные нужды сельхозпотребителей" - 0,26389 рубля/кВт.ч.

Предоставляется возможность без получения согласия антимонопольного органа приобретать в собственность, пользование или владение недвижимое имущество, расположенное на территории сельской местности, для осуществления розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг.

Можно будет также отчуждать без проведения торгов по рыночной стоимости недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, для осуществления в течение не менее трех лет розничной торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению на территории сельской местности и малых городских поселений.

Областные Советы депутатов наделяются правом определять перечни населенных пунктов для предоставления налоговых льгот.