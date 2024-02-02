США одобрили сделку с Индией по продаже ударных дронов и ракет

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Индии 31 ударного беспилотника MQ-9B SkyGuardian, сопутствующих ракет и оборудования на сумму почти 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны США.

Одобрение сделки Госдепом не означает, что она является несомненной, но демонстрирует прогресс в стремлениях Вашингтона убедить Нью-Дели отказаться от покупки российской военной техники.

Соглашение также включает современное оборудование связи и наблюдения, 170 ракет AGM-114R Hellfire, а также 310 высокоточных планерных бомб.

Это решение внешнеполитического ведомства свидетельствует о том, что соглашение, вероятно, одобрили лидеры комитетов Конгресса США.