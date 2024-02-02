Компания HMD Global отказалась от бренда Nokia

Производитель смартфонов HMD Global объявил о прекращении выпуска смартфонов под брендом Nokia, говорится на сайте компании.

HMD Global заключила лицензионное соглашение с Nokia Corporation в 2016 году, получив право производить смартфоны под ее брендом. Это партнерство дало HMD Global возможность использовать торговую марку Nokia.

В сентябре 2023 года компания определилась с созданием нового бренда HMD (Human Mobile Devices) и планами на выпуск устройств под этим названием. Все будущие смартфоны, планшеты и TWS-наушники от HMD Global будут представлены под брендом HMD.

Под новым брендом HMD первым устройством, которое должно быть представлено, станет смартфон, премьера которого запланирована на выставке MWC 2024 в конце февраля. По неофициальным данным, устройство будет стилистически напоминать Nokia Lumia.