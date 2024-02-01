Последнее обновление: 01.02.2024 13:19

В Беларуси обнулили экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением Совмина № 73 от 31 января 2024 г. обнулены все ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин составят $0 за 1 тонну на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты, прямогонный бензин, товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные, сжиженные углеводородные газы, этан, бутан, изобутан и др.

Постановление вступило в силу 1 февраля 2024 г.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 января 2024 г.

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