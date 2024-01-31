Власти Беларуси будут получать от России данные о выехавших за границу «тунеядцах»

Белорусские власти внесли очередные поправки в законодательство, которое обязывает не занятых в экономике трудоспособных граждан страны полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

В частности, отныне власти при составлении баз данных «тунеядцев» будут использовать полученную от Погранслужбы РФ информацию о выехавших из РФ или въехавших в РФ граждан Беларуси через российскую границу.

"Министерство внутренних дел на основании информации, представленной Министерством внутренних дел Российской Федерации, … передает в Государственный пограничный комитет информацию о гражданах Республики Беларусь, выехавших с территории Российской Федерации и въехавших на территорию Российской Федерации через пункты пропуска государственной границы Российской Федерации", - говорится в постановлении Совмина РБ №53 от 25 января 2024 года.

Кроме того, МВД будет предоставлять в Минтруда "сведения о гражданах, состоящих на миграционном учете в Российской Федерации, на основании информации, представленной Министерством внутренних дел Российской Федерации".

"Государственный пограничный комитет ежеквартально ... предоставляет в министерство труда и социальной защиты сведения о гражданах в возрасте от 18 лет до общеустановленного пенсионного возраста, выехавших за пределы Республики Беларусь, а также с территории Российской Федерации и отсутствующих суммарно 30 и более календарных дней в квартале, за который формируется база данных", - также сказано в постановлении.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей в качестве условия освобождения от «тунеядства» вводится уплата подоходного налога. При этом минимальная сумма налогов, которую надо им внести, чтобы не считаться «тунеядцами», не прописана.

«являющиеся индивидуальными предпринимателями, – при условии уплаты с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, подоходного налога с физических лиц и (или) единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за соответствующий период осуществления деятельности, а в случае освобождения в соответствии с законодательными актами от уплаты данных налогов – независимо от их уплаты;», - говорится в документе.

Очередное ужесточение коснулось и тех, кто занимается растениеводством или животноводством на своем земельном участке. В случае отсутствия огородника в стране в течение более чем 30 дней в квартал, он будет зачислен в тунеядцы. В эту же базу внесут и тех огородников, которые не зарегистрировались по месту жительства.

Аналогичное требование – не более 20 дней в течение квартала распространяется и на женщин, воспитывающих трех и более детей или ребенка до 7 лет, а также на родителей, воспитывающих ребенка до 18 лет с инвалидностью. Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление.

В случае сдачи в аренду недвижимости и машино-мест освобождение от «тунеядства» получат только те лица, которые уплачивают «подоходный налог с физических лиц в фиксированных суммах с такого дохода».