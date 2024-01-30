США в 2023 году вдвое увеличили продажу оружия за рубеж

В 2023 году американские оборонные компании поставили за рубеж оружия на $81 млрд, что более чем на 50% больше, чем годом ранее, сообщило издание Politico, ссылаясь на данные госдепартамента США.

"Объем продаж в размере $81 млрд при посредничестве правительства США представляет собой увеличение на 56% по сравнению с $52 млрд в 2022 финансовом году. Общий показатель за 2023 финансовый год является самым высоким с 2020 года, когда бывший президент Дональд Трамп публично сыграл роль ведущего продавца военной техники США", - пишет газета.

Она отмечает, что "лидирующую роль сыграли крупные сделки", связанные с поставками оружия Украине.

Госдеп информировал, что крупнейшими сделками были продажи ударных и транспортных вертолетов на сумму около $30 млрд, а также ракетных установок большой дальности Польше и Германии.