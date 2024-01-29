Более 200 млн американцев потратят $17,3 млрд во время просмотра Супербоула

Рекордное число американцев планирует посмотреть финал чемпионата США по американскому футболу, или Супербоул, в 2024 году, говорится в совместном исследовании Национальной федерации ритейлеров (NRF) и Prosper Insights & Analytics.

Число взрослых зрителей главного телесобытия года составит 200,5 млн человек, полагают эксперты. В прошлом году телеаудитория оценивалась в 192,9 млн зрителей.

Матч состоится в ночь с 11 на 12 февраля на стадионе Allegiant Stadium в пригороде Лас-Вегаса, штат Невада. В нем примут участие победители двух конференций Национальной футбольной лиги (НФЛ) - " Сан-Франциско Форти-Найнерс" и "Канзас-Сити Чифс". Команда из Канзас-Сити является действующим обладателем трофея, их оппоненты в последний раз становились чемпионами в 1994 году. В 2020 году эти команды уже встречались в финале, тогда победу одержали "Чифс".

Существенный рост телеаудитории в этом году может быть связан с тем, что за "Чифс" играет Трэвис Келси, бойфренд популярной певицы Тейлор Свифт, имеющей миллионы поклонников. Признанная человеком года по версии журнала Time Свифт наверняка посетит матч, если успеет долететь до Вегаса после своего концерта в Токио днем ранее, полагают журналисты.

В 2024 году американцы готовы потратить рекордные $17,3 млрд во время просмотра Супербоула, отмечается в исследовании. Предыдущий рекорд был установлен в 2020 году на уровне $17,2 млрд, затем показатель просел из-за пандемии коронавируса и скачка инфляции. Расходы составят в среднем $86,04 на человека против $85,36 годом ранее, сообщает Интерфакс.

Основные траты придутся на еду и напитки - их планируют приобрести специально к игре 80% опрошенных. Еще 13% респондентов намерены купить одежду и иную атрибутику с символикой команд, 9% специально к игре приобретут новый телевизор. Порядка 8% болельщиков потратятся на украшения, 6% - на новую мебель.

Большинство респондентов намерены посмотреть игру у себя дома или в гостях. В совокупности вечеринки по случаю Супербоула посетят порядка 112,2 млн американцев, и еще 16,2 млн опрошенных будут смотреть финал в баре или ресторане.

Как показывает опрос, проведенный со 2 по 8 января среди 8,3 тысячи человек, для 18% респондентов самым важным элементом Супербоула является не сама игра, а реклама. Поскольку Супербоул - самое популярное телесобытие года, крупнейшие компании специально готовят рекламные ролики к этому событию, зачастую с участием мировых знаменитостей. Стоимость 30-секундного слота в этом году составит около $7 млн, как и в прошлом году, по оценке компании AdAge.

Внимание также будет приковано к традиционному музыкальному шоу в перерыве матча, которое назвали главным событием вечера 19% респондентов. В этом году хедлайнером станет американский певец Ашер (Usher). Ашер, восьмикратный обладатель музыкальной премии "Грэмми", получил известность благодаря альбому "Confessions", которому в этом году исполняется 20 лет со дня выхода. Альбом является одним из самых продаваемых в истории музыки.

Трансляцию будет вести телеканал CBS. Раньше права на показ распределялись в соответствии с трехлетней ротацией среди телеканалов CBS, Fox и NBC, теперь она станет четырехлетней после включения в список ABC. Впервые игру можно будет также посмотреть на стриминговом сервисе Paramount+, также отдельная трансляция для детей и подростков будет проходить на канале Nickelodeon.

За возможность посмотреть главный матч года со стадиона зрители, не успевшие купить билеты заранее и не состоящие в фан-клубах команд, среди которых распределяются билеты по фиксированной цене, отдадут в среднем $10 тыс. на специализированных сайтах, по данным TicketIQ. Стоимость самых дорогих билетов превышает $35 тысяч, самый дешевый отдают за $7671.