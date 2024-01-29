Последнее обновление: 29.01.2024 10:14

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа поддержать помощь Киеву

Евросоюз будет саботировать экономику Венгрии, если на предстоящем на этой неделе саммите ЕС Будапешт заблокирует новый пакет помощи Киеву, сообщает Financial Time.

Издание пишет, что ознакомилось с конфиденциальным планом, в котором Брюссель изложил стратегию, предусматривающую использование экономических проблем Венгрии, включая высокий государственный дефицит, высокую инфляцию, слабую валюту и самый высокий в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга, в случае вето Будапешта на помощь Украине.

В документе подчеркивается, что "в случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят, что в свете неконструктивного поведения премьер-министра Венгрии (...) они не могут себе даже представить", что средства ЕС будут предоставлены Будапешту.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, заявил, что его страна не поддастся давлению, сообщает Интерфакс.

По его словам, "Венгрия не устанавливает связи между поддержкой Украины и доступом к фондам ЕС и отвергает попытки других сторон сделать это".

В целях достижения компромисса Будапешт направил новое предложение Брюсселю в субботу, указав, что Венгрия в принципе открыта для использования бюджета ЕС для помощи Украине, если будут внесены правки, которые дадут возможность пересмотреть решение.

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