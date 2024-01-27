США сообщили об ударе по военной инфраструктуре хуситов

Силы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили, что в ночь на 27 января нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, которая готовилась к запуску в Красное море.

Утверждается, что противокорабельная ракета, развернутая на подконтрольной хуситам территории Йемена, представляла собой "непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей Военно-морских сил США в регионе".

"Впоследствии Вооруженные силы США нанесли удар и уничтожили ракету в порядке самообороны. Это действие защитит свободу судоходства и сделает международные воды более безопасными для судов ВМС США и торговых судов", – говорится в сообщении CENTCOM.

Командование накануне также сообщало, что американский ракетный эсминец USS Carney уничтожил противокорабельную ракету, которую йеменские повстанцы-хуситы запустили по судну.

Вечером 26 января хуситы атаковали нефтяной танкер Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов, который находился в Аденском заливе

Владелец танкера, компания Trafigura, сообщил BBC, что удар привел к пожару в одном из грузовых отсеков судна, и для его локализации используется противопожарное оборудование.

Американские чиновники сообщили, что на сигнал бедствия, который подал Marlin Luanda, отреагировал военный корабль, находившийся неподалеку. Никто не пострадал в результате пожара.