Последнее обновление: 18.01.2024 13:45

США нанесли новую серию ударов по хуситам в Йемене

США нанесли уже четвертую серию ударов по объектам вооруженного и союзного Ирану движения хуситов в Йемене, подтвердили в ночь на четверг представители Пентагона.

Как сообщило американское Центральное командование, отвечающее за Ближний Восток, удары наносились ракетами Tomahawk, запущенными с американских военных кораблей.

Целями стали 14 хуситских ракет, подготовленных к атакам на суда в Красном море. Они были установлены на рельсах для запуска и потому «представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США и могли быть запущены в любой момент, что и заставило американские вооруженные силы воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью защитить самих себя», сказано в заявлении.

Незадолго до этого администрация Байдена вновь объявила хуситов международной террористической организацией, отменив собственное решение, принятое в начале срока нынешнего президента США. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что этот шаг был предпринят в ответ на нападения хуситов на торговые суда.

За несколько часов до новых ударов хуситы атаковали уже второе с 11 января судно с американским владельцем, Genco Picardy в Аденском заливе.

Как сообщает BBC, военные Великобритании не принимали участия в этой серии ударов по Йемену.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование