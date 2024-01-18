США нанесли новую серию ударов по хуситам в Йемене

США нанесли уже четвертую серию ударов по объектам вооруженного и союзного Ирану движения хуситов в Йемене, подтвердили в ночь на четверг представители Пентагона.

Как сообщило американское Центральное командование, отвечающее за Ближний Восток, удары наносились ракетами Tomahawk, запущенными с американских военных кораблей.

Целями стали 14 хуситских ракет, подготовленных к атакам на суда в Красном море. Они были установлены на рельсах для запуска и потому «представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США и могли быть запущены в любой момент, что и заставило американские вооруженные силы воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью защитить самих себя», сказано в заявлении.

Незадолго до этого администрация Байдена вновь объявила хуситов международной террористической организацией, отменив собственное решение, принятое в начале срока нынешнего президента США. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что этот шаг был предпринят в ответ на нападения хуситов на торговые суда.

За несколько часов до новых ударов хуситы атаковали уже второе с 11 января судно с американским владельцем, Genco Picardy в Аденском заливе.

Как сообщает BBC, военные Великобритании не принимали участия в этой серии ударов по Йемену.