Удар по йеменским хуситам был самообороной - коалиция

Страны коалиции, созданной для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов, выступили с совместным заявлением по поводу удара США и Британии по хуситам, в котором подчеркнули, что считают этот удар законной самообороной.

В заявлении США и Британии, а также Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи, говорится, что удар по военным объектам хуситов был нанесен в соответствии с неотъемлемым правом государств на индивидуальную и коллективную самооборону.

Согласно заявлению, удары были нанесены высокоточным оружием по тем средствам хуситов, при помощи которых они "угрожали мировой торговле и жизням иностранных моряков на одном из важнейших морских путей", передает BBC.

В дальнейшем, как заверяют страны, подписавшие заявление, они по-прежнему будут добиваться деэскалации и восстановления стабильности в Красном море.

Коалиция для защиты судоходства от хуситов была создана в декабре. В нее вошли уже более 20 стран, но реальные средства против хуситов в виде кораблей на Красном море и авиации в регионе имеют только США и Британия. Позже прислать по одному фрегату пообещали еще Дания и Греция.