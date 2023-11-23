США сбили над Красным морем дроны, запущенные хуситами

США этой ночью сбили несколько ударных беспилотников, запущенных с контролируемой поставцами-хуситами территории Йемена, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Беспилотники были сбиты в тот момент, когда американский военный корабль осуществлял патрулирование в Красном море. Корабль и экипаж не получили никаких повреждений и травм», – говорится в сообщении командования.

Во вторник США заявили, что рассматривают возможность внесения йеменских повстанцев в список террористических организаций после захвата в минувшие выходные грузового судна Galaxy Leader в Красном море, передает BBC.

Судно ходит под флагом Багамских островов, принадлежит британской фирме и управляется японской компанией, при этом связано с израильским бизнесменом. На его борту находилось более 20 членов экипажа – они были задержаны, а судно отбуксировано к побережью Йемена, где находится до сих пор.

Хуситы заявили, что захват судна был местью за войну Израиля против ХАМАС. США назвали это вопиющим нарушением международного права, а Израиль заявил, что захватом судна руководил Иран.