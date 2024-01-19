Последнее обновление: 19.01.2024 13:25

Военные США подтвердили атаку хуситов на американский танкер

Йеменские хуситы совершили третье за три дня нападение на коммерческое судно, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"18 января примерно в 21 час (по времени Саны) поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру M/V Chem Ranger, плавающему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему США и управляемому Грецией", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что экипаж наблюдал, как ракеты ударились о воду рядом с судном.

"Сообщений о травмах или повреждениях судна не поступало. Судно продолжило движение", - заявили военные.

Йеменская группировка заявила о прямом попадании "морских ракет" по кораблю, передает Интерфакс.

"Вооруженные силы Йемена подтверждают, что ответный удар на американские и британские атаки неизбежен и что любая новая агрессия не останется безнаказанной", - подчеркнули хуситы.

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