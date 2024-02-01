США сообщили об уничтожении ракетной установки хуситов

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) 31 января сообщило об ударе по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, где, как утверждается, готовилась к запуску ракета класса "земля-воздух".

В сообщении CENTCOM говорится, что американские силы "нанесли удар и уничтожили готовую к запуску ракету класса "земля-воздух" хуситов" после того, как определили, что она "представляла непосредственную угрозу для американских самолетов".

Центральное командование ВС США не указало тип самолета, которому угрожала опасность, или точное место удара, отметив лишь, что он произошел в "районах Йемена, контролируемых хуситами".