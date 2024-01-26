США разблокировали продажу Турции F-16 после одобрения вступления Швеции в НАТО

Государственный департамент США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и средств для их модернизации, после ратификации ею протокол о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Общая сумма сделки, запрос на которую отправило турецкое руководство, составляет 23 миллиарда долларов. В нее входят приобретение 40 новых F-16 в двух модификациях и модернизация 79 имеющихся самолетов, а также дополнительное оборудование для них, сообщило управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

Эти самолеты "обеспечат Турцию парком модернизированных многоцелевых боевых самолетов, которые позволят ей защищать воздушное пространство, содействовать миссиям НАТО по сохранению региональной безопасности и защите союзников НАТО, а также поддерживать взаимосовместимость с силами США и НАТО", говорится в сообщении оборонного ведомства.

Дополнительно об одобрении соглашения заявил глава комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин, который был одним из самых активных критиков продаж F-16 Турции – ссылаясь не только на блокирование вступления Швеции в НАТО, но и ситуацию с правами человека.

"Существует настоятельная потребность улучшить ситуацию с соблюдением прав человека (в Турции), в частности, несправедливым заключением журналистов и лидеров гражданского общества, улучшить сотрудничество по привлечению России к ответственности за ее вторжение в Украину, и о снижении градуса риторики по Ближнему. Востока", – сказал сенатор.