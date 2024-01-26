В Беларуси с 1 февраля повышаются все виды пенсий

В Беларуси с 1 февраля на 10 процентов повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца), сообщает Минтруда РБ.

По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2024 года составит 811 рублей и увеличится к январю текущего года на 75 рублей. В годовом выражении (февраль 2023 к февралю 2024 года) увеличение составит 140 рублей или 20,86%.

Дополнительно на повышение пенсий в феврале будет направлено 166 млн. рублей. В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят 1,8 млрд. рублей.

Получателями пенсий являются 2,4 млн. человек.