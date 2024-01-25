Беларусь пожаловалась в ВОЗ на прекращение поставок лекарств

Делегация Беларуси в составе представителей Минздрава в рамках 154-й сессии Исполкома Всемирной организации здравоохранения в Женеве пожаловалась на прекращение поставок лекарств и медицинского оборудования.

«Незаконные западные санкции вызывают проблемы с поставкой лекарств и медицинского оборудования в Беларусь, тем самым нанося ущерб наиболее уязвимым группам населения, зависящим от поддержки государства», - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

В частности, были приведены следующие примеры:

Шведская компания Molnlycke Health Care отказывается поставлять в Беларусь перевязочные материалы, необходимые для паллиативного лечения детей, страдающих от врожденного генетического заболевания буллезный эпидермолиз.

Польская компания Tarchomin Pharmaceutical Works Polfa S.A. с 2022 года прекратила поставлять в Беларусь препараты «Клоназепам», «Релиум» и иные лекарственные средства, необходимые для лечения эпилепсии и соматических заболеваний.

Британская компания Atnahs Pharma UK Limited прекратила поставки препаратов «Бонвива» и «Рокальтрол», применяемых для лечения остеопороза.

Финская компания Orion Corporation прекратила поставки препаратов, применяемых для лечения болезни Паркинсона и различных форм рака.

Надзорными органами Великобритании (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) затягивалась процедура выдачи лицензии на экспорт в Беларусь таблеток морфина, применяемых для облегчения состояния пациентов, страдающих от онкологических заболеваний и последствий тяжелых травм.

«К сожалению, это далеко не полный список. Приведенные примеры подтверждают, что политически мотивированные санкции приводят к блокировке доступа к ряду критически важных медикаментов для наиболее уязвимых: детей, пожилых людей, лиц, страдающих от онкологических и иных тяжелых заболеваний», — сетует МИД РБ.