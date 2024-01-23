Последнее обновление: 23.01.2024 13:23

Австралия отказалась от "золотых виз"

Австралия отменила так называемые "золотые визы", которые давали богатым иностранным инвесторам право жить в стране в обмен на инвестиции, сообщает BBC.

Целью "золотых виз" было привлечение иностранных компаний, однако правительство Австралии сочло, что программа "принесла плохие экономические результаты", поэтому от них было решено отказаться. Критики уже давно утверждают, что эта схема используется "коррумпированными чиновниками" для хранения незаконных средств в Австралии.

"Золотые визы" будут заменены визами для квалифицированных рабочих.

С 2012 года Австралия выдала тысячи виз в рамках этой программы, и, по данным правительства, 85% успешных заявителей были из Китая.

Чтобы претендовать на участие в программе "золотых виз", кандидат должен был инвестировать в Австралию более пяти миллионов австралийских долларов (приблизительно три миллиона евро). Программа рекламировалась как способ поощрения иностранных инвестиций и инноваций.

После нескольких проверок австралийское правительство пришло к выводу, что схема не достигла своих основных целей. В декабре 2023 года правительство объявило, что отказывается от программы "золотых виз", вместо этого предлагая больше виз "квалифицированным мигрантам", которые могут "внести огромный вклад в Австралию".

"В течение многих лет было понятно, что эта виза не дает того, что нужно нашей стране и экономике", — заявила министр внутренних дел Клэр О'Нил.

При этом ранее программа была тщательно проверена на наличие потенциальных "недостатков" и "уязвимостей".

Правительственное расследование, проведенное в 2016 году, вызвало опасения, что программа имеет "потенциал для отмывания денег и другой нечестной деятельности", а в 2022 году австралийские СМИ сообщали, что программой также пользовались члены правящего режима Камбоджи.



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