Российские владельцы евробондов Беларуси направили Минску уведомление о дефолте

Группа инвесторов, состоящая из восьми физических лиц и пяти компаний, 18 января направила на имя главы Минфина РБ Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031.

Инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму $178 млн, сообщает РБК со ссылкой на копию письма. Совокупная сумма эмиссий указанных выпусков составляет около $3,25 млрд.

Инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Беларуси выплат по еврооблигациям.

Прямые выплаты по этим бондам в адрес российских инвесторов приостановлены с 2022 года, но в конце 2023-го начались выплаты в адрес российских инвесторов по новому механизму. Эти выплаты будут проведены только по выпуску Belarus 2023 и только в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года.

«Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним», — констатируют инвесторы в уведомлении.

В тексте документа они также отмечают, что предложенный Минском новый механизм выплат «является дискриминационным» и нарушает интересы держателей, купивших бумаги после 6 сентября 2022 года.

«Призываем Совет министров Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь выполнить свои обязательства перед всеми российскими инвесторами в полном объеме, что позволит в дальнейшем сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям Республики Беларусь», — указано в обращении на имя главы Минфина республики.

Если Беларусь не погасит свои обязательства, как этого требует уведомление, инвесторы намерены подать иск в Лондонский международный третейский суд или арбитражный суд в России: такие варианты рассматриваются вместе с юристами.

«Заявление о дефолте подано в строгом соответствии с нормами права и эмиссионной документацией. При этом действительность дефолта не зависит от согласия или несогласия с ним со стороны Республики Беларусь и каких-либо возражений со стороны Беларуси», — утверждает партнер практики по разрешению споров «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» Владимир Пестриков, который представляет инвесторов.

В июле 2022 года рейтинговое агентство Moody's признало дефолтом купонные выплаты по еврооблигациям Беларуси, произведенные в белорусских рублях, и понизило рейтинг страны до уровня С. Другие международные агентства — S&P Global Ratings и Fitch — приостановили оценку кредитного качества Беларуси. Российское агентство АКРА отозвало рейтинг Беларуси в ноябре 2023 года.

В эмиссионной документации по еврооблигациям Беларуси указано, что дефолт может заявить либо номинальный держатель еврооблигаций — компания Citivic, которая входит в группу Сitibank (официальный регистратор, финансовый, платежный и трансферный агент в отношении еврооблигаций), либо конечные держатели еврооблигаций.

«Минфин Беларуси не признает облигации в качестве дефолтных, и это позволяет Минфину не осуществлять немедленную выплату по облигациям. Держатель облигации вправе направить эмитенту уведомление о дефолте, и в этом случае эмитент будет обязан осуществить немедленное погашение долга», — говорит партнер юридической фирмы NSP, адвокат Арам Григорян. Отправляя уведомление, инвесторы не ожидают от Минска немедленной выплаты, но для целей судебного спора им необходимо пройти эту досудебную стадию, объясняет эксперт.

Согласно проспектам эмиссии белорусских евробондов, держатель бумаг может направить уведомление о дефолте в случае просрочки по выплатам более чем на 14 дней, отмечает адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. «После предъявления такого уведомления наступает срок погашения номинала облигации, что критично для эмитента, поскольку это всегда крупная сумма, под выплату которой заранее формируются средства», — объясняет юрист.

«Решение LCIA признается и может быть исполнено в большинстве стран мира в отношении активов Республики Беларусь. Решение российского суда может быть признано в различных странах мира и прежде всего в странах — участницах СНГ. В странах СНГ решения российских судов признаются и исполняются в упрощенном порядке в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», — добавил Пестриков.

«Если Беларусь откажется от признания дефолта по еврооблигациям, то держатели еврооблигаций будут вынуждены обратиться в международный арбитраж (LCIA) или суды за защитой своих прав и интересов и взысканием задолженности по еврооблигациям с Беларуси», — говорится в комментарии группы инвесторов.

Возможность проведения разбирательства в Лондонском международном третейском суде прописана в эмиссионной документации эмитента. Рассмотреть спор в этом суде ранее предлагал и сам Минск в рамках судебного разбирательства с другим частным инвестором, не получившим выплаты по евробондам.

Григорян называет разбирательство в LCIA более предпочтительным вариантом, так как именно этот суд указан в эмиссионной документации.

«Данный спор является арбитрабельным и не подпадает под какие-то ограничения. Инвесторы вполне смогут оплатить арбитражный сбор и другие расходы, сопряженные со спором. Это исключительно организационный вопрос, и санкции ЕС/США в данном случае не должны помешать планам инвесторов», — говорит эксперт. Возможна подача иска и в российский суд, но положительных решений по подобным делам пока нет, отмечает Григорян.

С одной стороны, разбирательство в России потенциально может быть более успешным для инвесторов, «поскольку российские суды занимают более благосклонную позицию к лицам, пострадавшим от западных санкций, нежели зарубежные суды», говорит Кузьмин. Но с другой — содержащаяся в документах оговорка про LCIA говорит о том, что при подаче исков в государственный суд такие заявления должны быть возвращены, отмечает эксперт.

«Между тем российское процессуальное законодательство имеет механизмы, позволяющие перенести место рассмотрения спора из-за рубежа в российский арбитражный суд. Речь идет о ст. 248.1 АПК РФ, которая относит к исключительной компетенции споры с участием ответчика, зарегистрированного в иностранном государстве, которое ввело меры ограничительного характера в отношении российских граждан», — добавляет Кузьмин.

Кроме того, инвесторы могут подумать о предъявлении иска к Беларуси в рамках международного инвестиционного арбитража, «так как фактически Республика Беларусь посягает на инвестиции в белорусскую экономику, которые осуществили российские и иностранные инвесторы», отмечает партнер юридической компании NSP Илья Рачков.

Для подачи такого иска нужно доказать, что сами истцы являются инвесторами, а их вложения в еврооблигации Беларуси — инвестициями по смыслу Договора о Евразийском экономическом союзе. Также инвесторам нужно доказать, что, отказывая в выплатах, Минск нарушил их права, «в частности право на защиту от экспроприации; невыплата по еврооблигациям равнозначна экспроприации», объясняет Рачков.

В этом сценарии иск может быть рассмотрен в Международном коммерческом арбитражном суде при российской Торгово-промышленной палате (но в этом варианте нужно согласие Беларуси), в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров либо в государственном суде Беларуси (этот вариант наименее удачен для инвесторов), перечисляет эксперт.