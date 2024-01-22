Минтруда РБ обновило правила учета профзаболеваний и несчастных случаев

Минтруда Беларуси постановлением №36 от 16 января 2024 года утвердило новую редакцию правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В числе новаций документа ведомство назвало порядок расследования несчастных случаев с такими категориями работников как работники, выполняющие работу дистанционно, работники-надомники и домашние работники.

Также, установлен порядок расследования несчастных случаев, происшедших с работниками, направленными нанимателями на повышение квалификации; уточнен порядок расследования несчастных случаев, происшедших с работниками, чья работа носит разъездной или подвижный характер.

Введен термин «грубая неосторожность», а также детализирован порядок ее установления.

«Практика показала, что организации испытывают сложности установления в ходе расследования наличия грубой неосторожности в действиях потерпевшего от несчастного случая на производстве. При этом наличие в действиях потерпевшего грубой неосторожности влечет уменьшение размера страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», - говорится в комментарии ведомства.

Новой редакцией учтены особенности оформления результатов расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами стран СНГ и ЕАЭС.

Расширены возможности как организаций, так и граждан, не согласных с результатами проведенного Департаментом государственной инспекции труда специального расследования несчастного случая на производстве, по защите своих прав во внесудебном порядке.

В новой редакции правил установлена возможность обжалования не только заключения государственного инспектора труда, но и решения органа государственного специализированного надзора, а также порядок такого обжалования.

Департамент государственной инспекции труда наделяется правом квалифицировать факт травмирования или гибели человека как несчастный случай на производстве в случае, если с потерпевшим не были оформлены в письменной форме ни трудовые, ни гражданско-правовые отношения. Ранее таким правом обладал только суд.