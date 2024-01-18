Белорусский рубль снижается к доллару на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 января 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,66 копейки, или на 0,21%, до 3,1716 рубля при текущем объёме $2,1млн

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,48 копейки, или на 0,13%, до 3,5753 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 172,5 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 2,07 копейки, или на 0,47%, до 4,3852 рубля за 10 юаней при текущем объёме 46 млн. юаней.